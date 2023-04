Onyon sbarca nell’hotellerie con l’app per il room service

È ora disponibile anche per i professionisti dell’hotellerie Onyon, l’applicativo di self ordering nato a Torino da un’idea di Marco Actis e Paola Lombardi. Inizialmente lanciata come soluzione per i locali e i ristoranti l’app permette, attraverso un apposito QR code, di consultare il menù, ordinare e pagare al tavolo.

Nel campo alberghiero l’obiettivo è di agevolare il personale nella gestione del room service, consentendo agli ospiti di ordinare e aggiungere l’extra sul conto della propria stanza o pagare direttamente via app, a seconda delle modalità scelte dall’hotel, in pochi click. Uno strumento utile per offrire un servizio più efficiente e sostenibile, in grado di contribuire a creare un’esperienza migliore ed esercitare un impatto positivo sulla reputazione della struttura.



I vantaggi dell'app

Ottimizzare il room service consente, infatti, di ridurre gli sprechi alimentari graze a un’ordinazione più mirata, attenta ed equilibrata, ma anche di limitare l’utilizzo di confezioni usa e getta.



Potenziare e incentivare il servizio in camera significa anche ottimizzare gli sforzi del personale e organizzare più agevolmente il lavoro, permettendo a ogni figura di concentrarsi sul proprio compito e su un singolo ospite (o camera) per volta, senza troppe distrazioni.



Il servizio in camera garantisce inoltre una totale privacy e un maggiore comfort per gli ospiti e consente di abbattere le barriere linguistiche con l’introduzione di un menù digitale multilingua, come quello proposto da Onyon, consultabile direttamente dalla stanza e in grado di fornire una traduzione automatica nella lingua impostata sullo smartphone o in quella selezionata sul momento dall’utente.