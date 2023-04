Confindustria Alberghi: a Pasqua ottimi segnali per il turismo

Se Pasqua rappresenta la 'prova generale' per le vacanze estive, i segnali che arrivano per il turismo sono decisamente positivi secondo i dati diffusi da Confindustria Alberghi in una nota. L'associazione segnala infatti che prosegue l'onda positiva iniziata 10 mesi fa.

L'osservatorio condotto con Str-Costar Group infatti registra aumenti a doppia cifra rispetto al 2022, con Roma e Firenze a +17% e Milano a +15%.



Ma l'elemento più interessante è il confronto con i principali competitor europei: Berlino registra un +4,4%, Barcellona un +9% e solo Londra si avvicina (senza però superarla) all'Italia con un +151,4%. Caso a parte per Parigi, che paga il conto delle agitazioni e degli scioperi, con una sostanziale stabilità (+0,1%).



Per quanto riguarda l'occupazione camere Roma e Firenze sono già oltre l'80%, con oltre il 60% di presenze dall'estero. Ottime cifre anche per Venezia, con occupazione al 70% ma una maggiore presenza italiana. Milano al momento registra alberghi pieni al 60%.



“L’Italia si sta confermando leader di questa ripresa post Covid del turismo internazionale - Maria Carmela Colaiacovo, presidente di Associazione Italiana Confindustria Alberghi -. Anche per la Pasqua i viaggiatori che arrivano da Usa ed Europa confermano la preferenza per il nostro Paese e per le nostre città d’arte. Una risposta che arriva dopo un inverno che non ha visto rallentamenti della domanda turistica internazionale verso l’Italia. Segnali molto positivi anche in vista dell’estate che speriamo possa mettere definitivamente la parola fine alla crisi più lunga e difficile che il settore abbia mai vissuto”.