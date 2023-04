Palazzo Velabro rinasce come mixed-use hotel, tra residenza privata e albergo di lusso

di Gaia Guarino

Palazzo Velabro a Roma ha aperto le porte ai propri ospiti all’interno della cornice dei Fori Imperiali. Da capolavoro architettonico del Settecento, rinasce come raffinato mixed-use hotel mirando a diventare un punto di riferimento dell’ospitalità nella Capitale sotto la gestione di Lhm, azienda specializzata in hotel management guidata dal founder e ceo Cristina Paini.

“Il nostro intento è stato quello di coinvolgere diverse anime e sensibilità intorno all’idea ‘a room is not enough’ - commenta Paini -. Questo ci ha permesso di riunire sotto lo stesso tetto l’idea del design e dell’arte contemporanea, dei libri e del cinema, dello studio del verde e del food”.



La struttura porta il brand Design Hotels di Marriott, si compone di 6 camere e 27 suite dotate di cucina, in modo da garantire la riservatezza di un soggiorno come a casa propria ma con i servizi tipici dell’hôtellerie.



Complessivamente, proprio secondo l’approccio di un mixed-use hotel, i clienti potranno fruire di un’esperienza esclusiva che combina l’intimità di una residenza privata e il comfort di un albergo di lusso grazie a delle facilities come il ristorante Apicio 16, una sala fitness e un cinema. Si aggiungono poi un corridoio che funge da parete espositiva per accogliere mostre temporanee di giovani artisti, una sala per piccoli eventi privati e una biblioteca.