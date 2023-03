Stathotels E.c.ho., primo city hotel d’Europa ad entrare in Beyond Green

Il primo city hotel in Europa ad essere ammesso in Beyond Green, portfolio globale e brand di riferimento per le esperienze di viaggio eco-sostenibili è italiano, è a Milano ed è dell’italianissima catena Starhotels.

Si tratta di Starhotels E.c.ho. che fin dall’apertura si impegna per garantire un’esperienza 100% eco-friendly riducendo l’impatto ambientale di ogni soggiorno, promuovendo una cultura di risparmio energetico con il proprio personale e con gli ospiti ed impegnandosi con azioni concrete nei confronti del territorio e della comunità locale.



La storia green dell’hotel è iniziata fin dalla progettazione, che ha seguito canoni di edilizia ed interior design vocati alla sostenibilità, come l’implementazione di un sistema circolare per lo smaltimento delle acque che porta ad un risparmio del 25% di gas naturali e del 15% di elettricità, in aggiunta alla riduzione di 130 tonnellate di CO2 su base annua e del 20% di acqua.



Grazie alla collaborazione con Fedegroup, al ristorante Orto Green Food & Mood la filosofia dell’hotel incontra la migliore materia prima, trasformandosi in piatti buoni per il corpo e l’ambiente, come dimostrano le molte opzioni vegetariane e vegane e l’attenzione dedicata ai prodotti di filiera corta e gluten-free. È stata inoltre avviata una rivoluzione degli scarti alimentari per ridurre ulteriormente l’impatto dell’operatività alberghiera sull’ambiente: con Too Good To Go è possibile ritirare direttamente al ristorante dell’hotel kit con piatti freschi che altrimenti verrebbero smaltiti.



La partnership con Banco Alimentare permette agli ospiti di E.c.ho. di diventare attori attivi nella responsabilità sociale: è infatti possibile donare un caffè (o tanti) all'associazione.



Inoltre, per chi si sposta con auto elettriche, Starhotels E.c.ho. mette a disposizione delle colonnine di ricarica all’interno del garage. Attraverso Tuomobility, l’hotel offre agli ospiti la possibilità di usufruire a pagamento di monopattini elettrici e bici a pedalata assistita che, oltre a ridurre le emissioni ed a facilitare gli spostamenti, consentono di tornare a vivere una città a misura d’uomo.



Infine, l’hotel è inoltre molto attivo con la comunità locale che sostiene attraverso Milano Centrale District, associazione che si adopera per migliorare la qualità della vita dell’area con operazioni culturali e di rigenerazione urbana cui E.c.ho. aderisce regolarmente e con grande partecipazione.