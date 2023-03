Sardegna: l’hotel La Baja entra nel gruppo Felix Hotels

Nuovo ingresso per il gruppo alberghiero sardo Felix Hotels. Sotto le insegne del giovane gruppo entra infatti da quest’estate l’hotel La Baja a Santa Caterina di Pittinuri (Oristano), struttura panoramica di 29 camere, una terrazza che domina la baia, le scogliere e il promontorio con la torre di Santa Caterina.

Il gruppo alberghiero nato in Gallura nel 2020, aggiunge a Nuorese e Ogliastra un altro territorio dal grande potenziale turistico e naturalistico, l’Oristanese e con l’ottavo albergo tra proprietà e gestioni, arriva così a offrire quasi 400 camere.



“Prosegue la crescita di Felix Hotels in linea con il piano di sviluppo – sottolinea il presidente Agostino Cicalò -. L’operazione che riguarda l’hotel La Baja prevede un primo anno di gestione che confidiamo possa portarci successivamente a un ingresso nella proprietà. Procediamo a piccoli passi guardando alla stagione in arrivo, ma anche al progressivo consolidamento di Felix Hotels in Sardegna”.



“L’hotel La Baja ha grandi potenzialità, una posizione spettacolare sulla costa occidentale della Sardegna e un’ottima reputazione – aggiunge l’a.d. Paolo Manca -. Con l’ingresso nel gruppo verranno adottati tutti gli standard di servizio già consolidati in Felix Hotels e progressivamente si procederà a un restyling”.



Il gruppo ha inoltre lanciato importanti investimenti su due hotel. Il Galanias Hotel&Retreat di Bari Sardo, in Ogliastra, si arricchisce di dieci camere affacciate sulla nuova piscina al centro del grande giardino dell’hotel. L’Hotel La Coluccia, il 5 stelle del gruppo nella baia di Conca Verde a Santa Teresa Gallura, aprirà il 13 maggio completamente rinnovato dopo importanti lavori di ristrutturazione, che hanno permesso di realizzare sei suite e un nuovo ristorante davanti alla spiaggia.