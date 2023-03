‘Together Lake Garda’: albergatori a difesa di acqua ed energia

Federalberghi Garda Veneto lancia la nuova campagna di sensibilizzazione “Together Lake Garda”, rivolta agli operatori dell’ospitalità, agli ospiti e a chi vive il territorio tutto l’anno, con l’obiettivo di risparmiare energia e avere cura dell’acqua. Si tratta di una campagna che durerà per tutta la stagione turistica.

“Conosciamo il territorio e abbiamo la possibilità di vedere in tempo reale i dati che lo riguardano – afferma il presidente di Federalberghi Garda Veneto, Ivan De Beni. -. Le precipitazioni negli ultimi 18 mesi sono ben sotto la media consueta, e siamo consapevoli che dobbiamo essere pronti alla prossima stagione estiva. È necessario porre le basi per azioni di tutela dell’ambiente per il presente e i prossimi anni”.



A luglio 2022, periodo di picco del caro energia, erano stati forniti, alle strutture associate, dei prontuari da esporre nelle hall e nelle camere, con consigli e suggerimenti per risparmiare energia elettrica e acqua. Quest’anno, invece, prende forma un progetto più ampio, che... (continua a leggere su HotelMag)