Hotel in evoluzione, le sfide del futuro

"È uno dei settori economici la cui domanda continua a crescere, ma le cui ferite pandemiche devono ancora rimarginarsi completamente. Un comparto stretto tra le esigenze di una domanda in profonda trasformazione e la carenza di personale specializzato, tra clienti sempre più attenti al servizio e giovani che fuggono dalla professione, non ritenendola più attrattiva. Il mondo della ricettività si interroga sulle nuove sfide e lo fa partendo da un dato di fatto: il vento di ripresa che continua a soffiare. “Noi lo avevamo detto, e i numeri ci danno ragione: il 2023 sarà l’anno in cui si tornerà ai livelli prepandemici", dice il presidente Confindustria Alberghi Maria Carmela Colaiacovo...". (Continua sulla Digital edition di TTG Magazine)