Federalberghi Capri, Lorenzo Coppola è il nuovo presidente

Cambio al vertice di Federalberghi Isola di Capri. Lorenzo Coppola (nella foto) è il nuovo presidente e succede a Sergio Gargiulo, che ha guidato l’associazione dal 1990.

Coppola, imprenditore 29enne laureando in Management delle imprese turistiche a Napoli, è proprietario dell’Hotel San Michele di Anacapri.



“Lavoro nell'albergo di famiglia da quando ero bambino - ha commentato dopo la sua elezione -, sono in associazione dal 2017 dove negli ultimi cinque anni ho avuto il ruolo di vicepresidente. Oggi per me è un onore approdarne alla guida”.



“Il mio impegno - ha proseguito - sarà quello di guidare un’associazione che sia inclusiva, trasversale e politicamente attiva sui più delicati temi inerenti al settore. Turismo significa ospitalità e accoglienza, ma significa anche mostrare il proprio territorio al mondo ed è per questo che è nostro dovere valorizzarlo. Lavoreremo insieme in continuità con il prezioso operato svolto fino ad oggi da ciascun associato, dal gruppo dirigente e soprattutto dal presidente Sergio Gargiulo, il quale resta un patrimonio per l’intera comunità”.