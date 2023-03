Federlaberghi Abruzzo: accordo con Intesa Sanpaolo per gli investimenti del turismo

Riqualificazione, efficientamento energetico e digitalizzazione: questi i principali driver oggetto dell'accordo tra Federalberghi Abruzzo e Intesa Sanpaolo per supportare gli investimenti del turismo.

Il progetto verrà presentato nel dettaglio oggi, nel corso di un incontro a Montesilvano.



"Obiettivo comune - si legge in una nota congiunta - è quello di facilitare il miglioramento della capacità competitiva delle imprese turistico-ricettive della regione attraverso misure per accompagnare gli investimenti che favoriscano la riqualificazione e l’aumento degli standard qualitativi delle strutture, l’efficientamento energetico e l’impatto ambientale in coerenza con i principi Esg, oltre a iniziative per favorire gli investimenti in digitalizzazione".



L'istituto di credito inoltre ha varato l'iniziativa 'Crescibusiness', rivolta alle piccole imprese, che prevede "interventi per la liquidità e finanziamenti garantiti, azzeramento per un anno delle commissioni sui micropagamenti tramite POS in negozio fino a 15 euro, gratuità per un anno del canone dei POS e delle carte di credito commercial, agevolazioni sui prodotti di copertura assicurativa e noleggio di beni strumentali, arredi e complementi per contenere i costi operativi".