L'espansione di Tui Blue: nuove strutture in Asia, Caraibi e Africa

Per l’estate 2023 Tui aggiungerà altri cinque hotel al portfolio di Tui Blue. In progetto inoltre, un piano di ulteriore espansione del brand che porterà nuove strutture in Asia, Caraibi e Africa occidentale nei prossimi due anni.

Come riporta TTG Media, le nuove opzioni in portfolio quest'anno includono strutture a Minorca, Hurghada, Ayia Napa, Maiorca e in Thailandia.



Si comincerà con il Tui Blue Victoria, quattro stelle adults only a Minorca, che aprirà il 1 maggio sul lungomare di Santo Tomas.



Il 1 maggio aprirà anche il 5T Tui Blue Crystal Bay a Hurghada, lungo la costa egiziana del Mar Rosso, vicino alla città vecchia e al quartiere di Sakalla. Tui ha già aggiunto 80mila posti all’offerta sul Nord Africa e ha lanciato Marsa Alam per l'inverno.



"Le destinazioni del Nord Africa sono andate sempre più rafforzandosi” spiega l’operatore in una nota.

Nel Mediterraneo, Tui aprirà il 4T Tui Blue Levante adults only a Maiorca e il Tui Blue Atlantica Sungarden Park a Cipro, giusto in tempo per Pasqua.



Il Tui Blue Levante è situato sul lungomare vicino ai bar e ai ristoranti di Cala Bona e a pochi passi da Cala Millor. Il Tui Blue Atlantica Sungarden Park si trova a 15 minuti a piedi dalla spiaggia di Nissi, vicino al centro di Ayia Napa, ed è fornito anche di un nuovo parco acquatico.



Infine, Tui Blue The Passage sarà il terzo hotel Tui Blue in Thailandia. E’ situato in una località balneare a nord-ovest di Koh Samui.