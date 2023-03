Gruppo UNA svela il volto autentico delle città italiane con le esperienze Towns of Italy

Gruppo UNA si affida a Towns of Italy per arricchire il soggiorno dei suoi ospiti nelle strutture UNA Esperienze. In collaborazione con l’azienda di experience maker, gli hotel della collezione offriranno la possibilità di partecipare a tour, attività e programmi personalizzati per vivere in modo autentico le città d’arte dello Stivale.

“La nuova partnership con Towns of Italy - spiega Fabrizio Gaggio, direttore generale di Gruppo UNA - eleva la proposta di ospitalità di Gruppo UNA, grazie a nuove esperienze personalizzate prenotabili in hotel e adatte a tutti i tipi di viaggiatori”.



“Le nostre attività - aggiugne Marusca Innocenti, direttore vendite di Towns of Italy - sono progettate non solo per visitare i luoghi, ma per viverli in maniera autentica immergendosi nella cultura locale, con la tranquillità garantita da un servizio di alta qualità. Siamo certi che questa sinergia di intenti tra le nostre aziende, entrambe 100% italiane, porterà la partnership a importanti risultati”.



Tra le proposte, ‘L’esperienza del Barolo’, un tour nelle Langhe per gli ospiti del Principi di Piemonte | UNA Esperienze di Torino; ‘Un giorno sul lago di Como’, per chi soggiorna a Milano (Milano Verticale, Torre Galfa Milano Luxury Apartments e Maison Milan); un tour tra le colline del Chianti per chi soggiorna a Firenze; e ancora, un itinerario gastronomico provato alla scoperta della cucina romana o un’escursione al sito archeologico di Pompei per chi soggiorna nella Capitale.