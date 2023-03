Convenzione Nexi, promozione primavera su ‘Incasso senza pensieri’

Nexi Payments ha formulato, in esclusiva per gli associati Federalberghi, un’offerta speciale rivolta alle strutture turistico ricettive che aderiranno al servizio XPay entro il 15 aprile 2023.

Le condizioni economiche che la promozione riserva ai soci prevedono l’applicazione delle seguenti commissioni sulle transazioni a distanza effettuate con carte appartenenti ai circuiti Visa e Mastercard: canone mensile zero; costo fisso a transazione zero; commissione variabile pari all’1% dell’importo, per ogni transazione effettuata con carta consumer (credito, debito, prepagate) emessa in un Paese appartenente allo Spazio economico europeo; commissione variabile pari al 2,10% dell’importo, per ogni transazione effettuata con carta consumer emessa in un Paese non-See (1% + 1,10% per transazioni extra-Europa); commissione variabile pari all’1,90% dell’importo, per ogni transazione effettuata con carta commercial emessa in un Paese appartenente allo Spazio economico europeo; commissione variabile pari all’2,20% dell’importo, per ogni transazione effettuata con... (continua a leggere su HotelMag)