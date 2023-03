Azzola, The Cocoon Collection: “Stiamo sviluppando nuovi progetti”

di Alberto Caspani

Rafforzamento dell’offerta nell’Oceano Indiano, con un occhio puntato sul Mediterraneo. A un anno dal lancio di The Cocoon Collection, il luxury brand di Azemar Holding è in piena salute: crescita record nei primi due mesi e mezzo del 2023, con polarizzazione di ospiti francesi, spagnoli e tedeschi sul 5 stelle Gold Zanzibar e all’Island Pongwe Lodge dell’isola africana, italiani (24%) saldamente alle Maldive.

“Stile, design, cucina e hospitality - spiega Attilio Azzola, founder e corporate marketing director The Cocoon Collection - sono espressione di quella nostra italianità ‘internazionale’ che i turisti esteri cercano anche fuori dal Belpaese e in funzione dei quali stiamo sviluppando nuovi progetti: l’inaugurazione il 1° settembre della Joy Island a nord di Malé, terza struttura alle Maldive, oltre che due resort high luxury sull’isola di Bawe e Prison Island entro il 2024, con il primo design hotel di Zanzibar ancora in partnership con Lago”.



All’orizzonte, però, The Cocoon Collection vede possibili investimenti in location esclusive in Italia o nell’area occidentale del Mediterraneo. “La capacità di spesa italiana si sta indebolendo - aggiunge Azzola - e di fronte al raddoppio dei prezzi aerei su lungo raggio, il luxury viene ricercato su distanze minori. L’anniversario del 1° trattato commerciale Italia-Zanzibar nel 2025 potrebbe ridare slancio ai viaggi italiani attraverso un nostro nuovo museo sull’isola”.