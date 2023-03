Apre il nuovo Iaïla, Seychelles, a Tribute Portfolio Resort

Debutto alle Seychelles per la collezione di Marriott Bonvoy, Tribute Portfolio. Situato vicino ad Anse Royal, sulla costa sudorientale di Mahé, il nuovo Iaïla, Seychelles, a Tribute Portfolio Resort guarda ai viaggiatori e agli abitanti della zona che cercano esperienze originali e che desiderano un coinvolgimento con la comunità locale quando viaggiano.



“Ognuna delle 76 camere su misura del resort si legge in una nota - è decorata con un'estetica ispirata alla natura, con un murale della sagoma della pianta delle Seychelles, assi del letto in macramé intrecciato a mano e separatore di stanze realizzato in legno e rattan, i materiali naturali spesso utilizzati nelle tradizionali camere dell'isola. architettura. Inoltre, le famiglie o un gruppo di amici possono scegliere tra le otto suite boutique del resort, tra cui la Senior Suite con piscina privata e terrazza con vista sull'Oceano Indiano e sulle montagne circostanti”.