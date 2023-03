Apre Palazzo Vecchio Taormina, 12 luxury suite nel cuore della Sicilia

Aprirà il prossimo 6 aprile il nuovo boutique hotel di categoria superiore siciliano realizzato attraverso il recupero di un’antica casa. Palazzo Vecchio Taormina è composto da 12 luxury suite a cui si uniscono un bar, l’Orangerie, con sedute in velluto per accogliere gli ospiti e mobili d’epoca, con console Luigi XVI, argenterie antiche e una voliera, come nella tradizione delle case siciliane, rievocando le dimore della dinastia siciliana dei Florio.

Il ristorante di Palazzo Vecchia Taormina, Monsù, accoglierà gli ospiti dalla colazione alla cena, alla scoperta delle antiche ricette dei Monsù, cucinieri nel Regno delle Due Sicilie. “Sono orgoglioso della prossima apertura – spiega Stefano Gegnacorsi, anima di Palazzo Vecchio Taormina, proprietario e storico general manager di hotel cinque stelle lusso in Italia – Sono felice di realizzare il mio desiderio di dar forma a un progetto ambizioso, un nuovo indirizzo di eleganza e stile nel mondo dell’ospitalità a livello internazionale”.