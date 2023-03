Viaggiatori pronti a risparmiare, ma non sulle esperienze leisure: i dati Bva Doxa

Il viaggio torna al centro dell’esperienza di soggiorno in hotel. Lo certifica l’ultima ricerca Bva Doxa per BWH Hotel Group Italia, realizzata su un campione di oltre 2mila interviste online in riferimento ai viaggi in Italia. “Pur avendo segmentato il campione fra leisure e business - sottolinea Simone Pizzoglio, head of Finance & Utilities BU di Bva Doxa - i risultati generali attestano un sostanziale allineamento di prospettive, con il 67% dei viaggiatori dichiaratosi pronto a trovare nuove forme di risparmio, pur di non rinunciare o ridurre il proprio soggiorno a causa del caro vita. Se il 29% punta a tagliare sulle spese di viaggio, il 25% rivaluta invece i periodi di bassa stagione. Oltre a una conferma del successo bleisure (scelto dal 55% della clientela business), i primi tre driver di scelta restano allineati al periodo pre-Covid: rapporto qualità/prezzo della struttura (62%), pulizia (46%) e posizione strategica (39%)”.

Il rapporto con il viaggio green

Dove maggiore appare il condizionamento dell’attuale crisi internazionale è invece la rimodulazione dello stile di viaggio green: il 55% è oggi pronto a privilegiarlo solo alle giuste condizioni, mentre il 25% lo considera auspicabile, ma difficile da perseguire. Con un tasso notorietà del 73%, BWH risulta ai vertici nel ranking dei brand di hotellerie.

Alberto Caspani