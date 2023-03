di Alberto Caspani

“Una fase di mercato d’oro”. Per Sara Digiesi (nella foto), chief executive officer di BWH Hotel Group Italia, i primi due mesi del 2023 non hanno semplicemente confermato il già ottimo andamento del 2022, ma lanciato un segnale molto forte sul ritorno all’anticipo di prenotazione.

“Rispetto al corrispettivo periodo 2019 - dichiara - il RevPar cresce del 29%, mentre l’average daily rate del 21%, con un marcato incremento del 31% per le grandi città (in particolare Genova, Torino, Roma e Firenze), ma un altrettanto gratificante +27% per le restanti. Il tasso stesso d’occupazione è cresciuto del 5%, su un valore complessivo del 63%”.



Le tendenze

Prevale la tendenza a trasformare il soggiorno in un’esperienza sempre più integrata col territorio, con un occhio di riguardo per le località resort da parte del segmento mid-scale (53%), ma anche upper-mid (26%). “Vediamo tornare con decisione le presenze internazionali - aggiunge Digiesi - tenuto conto che l’inbound 2022 ha rappresentato il 45% delle transazioni del gruppo, con il Nord America protagonista (32%), ma anche segnali di rinascita dall’Asia (9%)”.