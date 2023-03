Marriott acquisisce City Express in Messico: 150 hotel e 17mila camere

Via libera in Messico per l’acquisizione da parte di Marriott International del portfolio di hotel del marchio City Express, che si colloca sulla fascia media di mercato.

La transazione, si legge su Travemole, dovrebbe concludersi nel secondo trimestre 2023 e portare in casa Marriott 150 hotel per 17mila camere fra Messicco e altri paesi dell’America Latina.



Marriott acquisisce i marchi City Express Hotels, City Express Plus, City Express Suites, City Express Junior e City Centro.



Al momento della chiusura della transazione City Express diventerà il 31° marchio Marriott.