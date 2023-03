Marriott, il marchio Autograph approda in Arabia Saudita

di Gaia Guarino

L'Arabia Saudita annuncia la partnership con Marriott International per quanto riguarda Neom, giga project da 500 miliardi di dollari parte della Vision 2030. Saranno tre gli hotel che apriranno nel 2024 a Sindalah, l'isola di lusso di Neom, di cui uno con il marchio Autograph Collection (il primo nel Paese) composto da 66 camere e suite, ville private, spa, un kids club e un'ampia offerta di ristorazione.

Come riporta arabnews.com, le altre due proprietà verranno firmate invece dal brand Luxury Collection: l'una includerà 70 camere lusso, suite e ville con piscina privata, l'altra conterà 115 suite e sorgerà in prossimità del quartiere dello shopping non distante dalla marina.