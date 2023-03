di Lino Vuotto

“Vogliamo fare crescere brand Portait in altre realtà. Per la ricerca della struttura adatta ci basiamo su alcuni pilastri: location adatta per visitare la città, design distintivo, fattore umano del nostro team che crei esperienze nel cliente”. Quanto alla scelta fra Italia o estero, “per ora guardiamo alla Penisola, ma se capitassero le giuste opportunità, Londra in testa, ci saremo”.

Non c’è l’intenzione di fermarsi dopo le aperture di Roma, Firenze e Milano in casa Lungarno Collection. Lo ha ribadito il ceo Valeriano Antonioli (nella foto) nel corso del primo forum sull’hotellerie organizzato da Pambianco a Milano. Una volontà di crescita che si basa anche sui risultati positivi sin qui ottenuti, anche per quanto riguarda la new entry del capoluogo lombardo: “Nel 2023 siamo partiti molto bene e chiuderemo il primo trimestre sopra le aspettative – aggiunge Antonioli -. Ma c’è ancora molto da fare. Apriremo un nuovo bar ristorante, un ristorante nostro, una spa e una Gym. Ora abbiamo 73 camere che partono da 43 metri quadrati. Durante la settimana della moda siamo stati al completo per diversi giorni con tariffe medie molto interessanti”.