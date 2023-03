Sava Hotels & Resorts: le novità in arrivo

di Gaia Guarino

Miglioramento dei servizi come cucina e intrattenimento, sostenibilità, digitalizzazione: sono questi alcuni dei cardini della strategia di Sava Hotels & Resorts.

Tra le novità principali per i prossimi mesi vi sarà la seconda parte della ristrutturazione dell'Hotel Vile Park, ossia di 75 camere a Villa Orada; il completo rinnovamento delle suite del Grand Hotel Bernardin e, sempre in questa struttura, l’ammodernamento del bar sulla terrazza con una suggestiva vista mare.

Il brand alberghiero, i cui prodotti sono destinati primariamente a coppie e famiglie, guarda con interesse al mercato italiano, oggi al quinto posto dopo Slovenia, Austria, Germania e Repubblica Ceca con oltre 43mila pernottamenti (3% del totale) nel corso del 2022.



In Italia, Sava Hotels & Resorts collabora già adesso con numerose agenzie di viaggi e tour operator.