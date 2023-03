New entry di lusso per Gecohotels: il Castello di Baccaresca

È il Castello di Baccaresca, un’antica fortezza umbra edificata nel XII secolo, la new entry del network Gecohotels – Chosen by Traveller, società di consulenza alberghiera che fornisce servizi di revenue management e rappresentanza commerciale alle strutture indipendenti.

Situato a pochi chilometri da Gubbio, l’hotel è all’interno di una tenuta agricola di 240 ettari e ha camini monumentali, affreschi e, tra le sue perle, un’esclusiva suite, la Torre, con affaccio panoramico sulla valle. “A Gecohotels – spiega Fabrizio Giovi, titolare della struttura – ho affidato in outsourcing la gestione dei canali per lo sviluppo delle vendite e l’ottimizzazione delle performance nel rispetto delle specifiche vocazioni della struttura”.



Programma personalizzato

“Alle nostre strutture – spiega a TTG Marco Zanella (nella foto), general manager Gecohotels – offriamo innanzitutto un’analisi approfondita delle loro necessità commerciali, un progetto di revenue management e un supporto commerciale con piani a lungo termine e partecipazione a eventi nazionali e internazionali: ne abbiamo 46 in programma quest’anno. Siamo anche in grado di formare in-house un revenue manager con un programma di affiancamento per un anno con una nostra figura manageriale”.



E insiste sul valore della consulenza: “Molti albergatori – spiega – non lo sono per vocazione, provengono da altri settori e giudicano la formazione solo come un costo, non come un investimento. Io invece ritengo che la consulenza sia fondamentale proprio per aiutare i singoli albergatori a non commettere errori che, in uno scenario così competitivo come quello attuale, sarebbero loro fatali”.

Il network Gecohotels conta ora una trentina di strutture indipendenti, oltre a circa 500 case vacanza in tutta Italia.



Stefania Galvan