Marriott: tris di hotel luxury a Neom, la nuova destinazione dell'Arabia Saudita

Un Autograph Collection, il primo dell’Arabia Saudita, e due strutture del brand The Luxury Collection. Sono questi i tre hotel Marriott che apriranno sulla lussuosa isola di Sindalah nel Mar Rosso, al largo della costa nord-occidentale dell’Arabia Saudita.

Lo sviluppo è frutto di un accordo del gruppo con Neom, una destinazione dell'Arabia Saudita, sul Mar Rosso, che sta sorgendo ex novo. "Neom - commenta Jerome Briet, chief development officer, Europe, Middle East & Africa di Marriott International - è una delle smart-city più attese al mondo e non vediamo l'ora di lavorare con il suo team per la realizzazione di queste tre straordinarie proprietà. Prevediamo ulteriori opportunità di crescita per il nostro brand portfolio sia su Neom che in Arabia Saudita".



L'isola di Sindalah

Sindalah è la prima di un gruppo di isole che saranno costruite a Neom ed è destinata a diventare una delle mete più suggestive del Mar Rosso, contraddistinta da un ecosistema con oltre 2.000 specie marine, 600 delle quali endemiche del Mar Rosso. Con una superficie di circa 840mila mq, sarà dotata di un porto turistico da 86 ormeggi per yacht fino a 75 metri e di boe d'altura servite per superyacht fino a 180 metri. Inoltre, l'isola metterà a disposizione oltre 400 camere d'albergo ultra-premium e 300 suite di lusso, un beach club, uno yacht club di lusso e 38 proposte gastronomiche.



Le tre strutture

Dei due resort The Luxury Collection il primo, con 70 sistemazioni - dalle luxury room e suite alle ville - sorgerà sulla spiaggia e sarà aperto nel 2024, mentre il secondo ospiterà 115 suite e sarà nel cuore del quartiere commerciale e sulla marina di Sindalah; sarà inaugurato anch’esso nel 2024.



Nello stesso anno è prevista anche l’apertura della prima struttura a brand Autograph Collection in Arabia Saudita: 66 camere e suite, tra cui ville, numerosi risptranti, un miniclub e una spa.