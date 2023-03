“Con il Covid l’Italia ha riscoperto le terme. Ora però dobbiamo fare un grande passo e seguire il moello francese, che è quello che funziona di più con quattro grandi gruppi che controllano l’80 per cento del mercato”. Parola d’ordine aggregazione anche per il settore termale nelle parole di Massimo Caputi, presidente di Federterme-Confindustria oltre che di Terme di Saturnia.

Nel corso del primo forum sull’hotellerie di Pambianco, Caputi ha analizzato il comparto, che sta beneficiando di una grande trasformazione della domanda, con un pubblico la cui età media è scesa da circa 55 anni a poco più di 40. Un cambio di mentalità che porta ora anche in giovani a ricercare le terme per fare prevenzione. Ma molto è ancora da fare: “Noi siamo carenti sul fronte del sistema organizzativo – ha spiegato -. Per questo motivo Federterme insieme al Ministero del Turismo lancerà un progetto per creare una piattaforma per la gestione e la promozione del settore”.