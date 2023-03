Emma Villas, boom di stranieri per le dimore di pregio

Una primavera di netta crescita per il segmento ville e dimore di pregio: le prenotazioni, secondo l'osservatorio Emma Villas, sono infatti cresciuter del 21% rispetto allo stesso periodo dello scorso anno.

Non solo: per le festività di Pasqua sono previsti picchi di incremento del 38%, mentre a maggio la crescita arriva al 51%.



“La villa sta diventando sempre di più la destinazione e il luogo ideale per vivere esperienze uniche e le prenotazioni registrate per le festività di Pasqua e per i ponti tra aprile e giugno ce lo confermano" commenta Giammarco Bisogno, fondatore e ceo di Emma Villas srl. Che aggiunge: “Questi mesi, infatti, sono perfetti per questa tipologia di vacanza, con le giornate già più lunghe e calde, le piscine delle nostre ville in funzione e le città d’arte non così affollate. Siamo felici che sempre più connazionali scelgano le nostre strutture ma anche di assistere al ritorno in massa dei turisti stranieri”.



Sul fronte deegli arrivi dall'esteor, spiccano tedeschi, statunitensi e inglesi.



Per quanto riguarda le mete, domina la Toscana, seguita da Umbria, Sicilia, Marche ed Emilia-Romagna.