Il mercato del lusso e le sue potenzialità sono stati al centro dell’intervento di Alessandro Cabella (nella foto), area general manager Hilton Italia, nel corso del primo forum sull’hotellerie di Pambianco che si è tenuto a Milano. Il manager ha sottolineato come a livello generale l’Italia sia il Paese numero uno come potenzialità di scelta, ma sul fronte del cliente dell’alto di gamma deve superare alcune criticità come la percezione dello standard qualitativo, la mancanza di intrattenimento internazionale e la difficoltà per raggiungere molte destinazioni.

Passando invece a Hilton, che quest’anno festeggia i 60 anni dalla prima apertura con il Cavalieri a Roma, Cabella ha ricordato come al momento siamo 40 le strutture, di cui 9 in prossima apertura. “Ma non vogliamo fermarci qui: abbiamo una priorità sulle città, ma stiamo guardando anche a destinazioni secondarie e con carattere più vacanziero. Con l’apertura del Chia Laguna Conrad abbiamo fatto due passi avanti: primo resort e sdoganato brand di lusso; e vogliamo proseguire su questo trend”.



Inoltre “Per le aperture guarderemo alle opportunità che ci saranno sviluppando anche le collezioni con i marchi Curio e Tapestry per guardare al mid market per dare delle risposte a investitori o proprietari che vogliono avvalersi di una potenza commerciale come la nostra con 150 milioni di fidelity members”.