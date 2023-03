Cocoon Maldives e You&Me: tornano le Gourmet weeks

Alle Maldive con un’esperienza gourmet a 5 stelle: tornano infatti nelle strutture Cocoon Maldives e You&Me Maldives gli appuntamenti delle Gourmet weeks capitanati dal corporate executive chef di The Cocoon Collection, Giovanni De Ambrosis sul tema della Dolce Vita.

L’inaugurazione della kermesse è stata firmata dallo chef Roberto Balgisi, executive chef presso il grand hotel Alassio, che ha regalato agli ospiti di the Cocoon Maldives e You & Me Maldives un'esperienza culinaria con richiami alla tradizione ligure.

Il viaggio gastronomico prosegue per tutto marzo con protagonista il tartufo. Sotto la guida dello chef Giovanni De Ambrosis, dal 20 al 22 marzo al Cocoon Maldives e dal 25 al 27 marzo allo You & Me Maldives, gli ospiti potranno godere di un menù che abbina questo ingrediente a una serie di piatti. Lo chef terrà anche un cooking show in cui condividerà alcune tra le sue ricette più famose.



Il sogno della Dolce Vita continua dal 29 aprile al 6 maggio con un nome storico di The Cocoon Collection: lo chef Andrea Berton. Lo chef stellato Michelin cura sin dall’inizio il ristorante sottomarino H2O di You & Me Maldives ed è presente sull'isola per presentare le sue nuove creazioni o condividere la sua ultima riscoperta culinaria. Da non perdere l’appuntamento conclusivo della settimana, con Berton che nel ristorante sottomarino H20 presenterà a degli ospiti internazionali alcune delle sue ricette più innovative spiegandone il processo creativo.