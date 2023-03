Sandals e la ricerca del bello con vista sull’Oceano

"Sandals Resorts, dopo le novità già presentate nel 2022, si prepara all'apertura di un nuovo resort in Giamaica nel mese di maggio. Il Sandals Dunn's River, completamente rinnovato, si proporrà come una struttura di lusso composta da 260 camere disegnate in pieno stile giamaicano così da integrarsi al meglio con la rigogliosa natura locale. Diverse le categorie tra cui scegliere, dalle Tufa SkyPool Butler Suite con pannelli di vetro sul pavimento per tutta la lunghezza dei balconi con vista sull'oceano, alle Coyaba Swim-Up Rondoval Butler Suite con piscina privata. E ancora le Mammee Bay Beachfront Butler Suite dotate di ampi terrazzi che si affacciano direttamente sul Mar dei Caraibi...". (Prosegue sulla Digital edition di TTG Magazine)