Welcome Passepartout: potenziata la flessibilità per la gestione delle strutture

Passi avanti per Welcome, che eredita dal ‘fratello minore’ Welcome Smart Cloud i vantaggi in termini di usabilità e fruizione dell’interfaccia responsive, studiata per ogni tipologia di browser. Questa novità estende le possibilità del prodotto della software house Passepartout, si legge su Hotelmag, che diventa così una soluzione ancora più flessibile e in grado di calarsi nelle diverse situazioni gestionali presenti nel panorama delle strutture ricettive.

“Nei primi mesi dell’anno – spiega Rudy Ricci, direttore sviluppo divisione Horeca di Passepartout – abbiamo ricevuto feedback importanti sulle possibilità di gestione offerte dall’utilizzo di Welcome tramite web e ci siamo posti come obiettivo la completa migrazione delle funzionalità offerte dal client Windows anche nella sua versione cloud per internet browser”.



Per quanto riguarda in particolare il mondo dell’hospitality, nel 2023 Passepartout concentra i suoi sforzi nell’osservazione di alcuni fenomeni che stanno emergendo negli assetti gestionali degli hotel, come, per esempio, l’impiego di soluzioni domotiche o la sperimentazione di progetti di ospitalità ad alta automazione con limitato impiego di personale. D’altronde, nella suite di strumenti collegati a Welcome ci sono da sempre soluzioni per la trasformazione digitale delle strutture ricettive che passano dal digital concierge al self check-in, fino alle app per il controllo delle attività del personale.



Le altre aree del gestionale in crescita a livello di attenzione da parte degli addetti ai lavori sono sicuramente il Crm e l’analisi dati. Grazie alla disponibilità di soluzioni gestionali di livello enterprise come queste, anche gli albergatori possono accedere a una serie di elaborazioni statistiche basate sui dati raccolti dal gestionale e valutare il successo delle attività di marketing e vendita ma anche la redditività delle diverse tipologie di camere e clienti.