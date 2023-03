SiteMinder: “Prenotazioni alberghiere a livelli pre-Covid, ecco i canali più usati”

"Le prenotazioni alberghiere in Italia stanno finalmente raggiungendo i livelli pre-pandemia". A dirlo è SiteMinder, che nel report 'Hotel Booking Trends' ha analizzato l’andamento del booking e i comportamenti dei viaggiatori nel 2022, monitorando i dati di oltre 36.000 hotel e di oltre 450 integrazioni partner connesse.

Secondo l’analisi, le prenotazioni sono cresciute del 52% sul 2021 e del 108% sul 2019. I viaggiatori hanno bloccato i loro soggiorni in Italia in media 10 giorni prima rispetto al 2021, mentre il tasso di cancellazioni si è attestato intorno al 20%, percentuale di poco superiore al 19% del 2019.



L’intervallo medio di prenotazione è stato di 29 giorni rispetto ai 19 giorni del 2021, con un aumento del 56%. Il tempo trascorso tra la fase di booking e l'arrivo è stato più breve per i check-in di gennaio e più lungo per i soggiorni di settembre.



Tariffe medie

In crescita la tariffa giornaliera media: il valore più alto del 2022 è stato raggiunto nel mese di settembre, attestandosi sui 238 euro, il 156% in più rispetto alla tariffa minima registrata negli ultimi quattro anni (93 euro a novembre 2020).



"L’andamento del settore ricettivo rispecchia i cambiamenti avvenuti negli ultimi tre anni nei comportamenti dei viaggiatori. Possiamo vedere attraverso i risultati della nostra ricerca che questi nuove modalità di approccio al viaggio stanno iniziando a radicarsi in tutti i principali mercati a livello globale, Italia compresa – commenta James Bishop, vice president Ecosystem and Strategic Partnerships di SiteMinder -. Il numero maggiore delle prenotazioni, il prolungamento della durata media del soggiorno, l'aumento delle tariffe medie giornaliere e l'accelerazione delle prenotazioni in uscita dalla Cina, confermano una crescente apertura da parte dei viaggiatori in tutto il mondo a prenotare e a spendere di più per alloggi e viaggi”.



Le piattaforme

Sono 12, in particolare, i canali di prenotazione che hanno generato più ricavi per gli hotel nella Penisola. In vetta Booking.com, seguita sul podio dal Gruppo Expedia e dal direct booking degli hotel. A seguire Hotelbeds, Hostelworld Group, Agoda, i sistemi di distribuzione globale, WebBeds, HRS-Hotel Reservation Service, Airbnb, Lastminute.com e Smartbox Group.