Mangia's Academy, al via a Sciacca l'ottava edizione

Mangia’s Resorts continua a investire sulla formazione con la Mangia’s Academy, l’accademia di alta formazione che punta allo sviluppo e all’accrescimento delle personal skill delle proprie risorse. Il programma di formazione non si limita agli ambiti strettamente operativi, ma comprende anche percorsi come quello degli incontri con il filosofo Nicola Donti e il suo corso ‘MeravigliosaMente’.

“Il Gruppo Mangia’s è da sempre impegnato nella creazione di valore per la compagnia ed è imprescindibile investire risorse importanti per la formazione del principale asset dell’azienda, il capitale umano - spiega Marcello Mangia, ceo e presidente del Gruppo Aeroviaggi -. Accrescere la professionalità dei nostri compagni di viaggio in azienda ci permette di rispondere alle nuove sfide di un mercato in costante evoluzione e alla ricerca di qualità del servizio. Si vive sempre più la vacanza come esperienza dei momenti vissuti nei Resort, e la formazione è alla base del successo aziendale".



Mangia’s Academy, giunta alla sua VIII edizione, è un percorso di alta formazione alberghiera che, attraverso il coinvolgimento di partner internazionali e formatori professionisti, vedrà impegnati 200 dipendenti dal 6 marzo 2023 per tre settimane.

L’accademia, totalmente gratuita, è rivolta ai dipendenti Mangia’s, sia quelli già assunti da tempo sia i nuovi arrivati, segnalati dai manager dei diversi alberghi. Le lezioni si svolgeranno a Sciacca (nella foto), sulla costa sud-occidentale della Sicilia, e l’Academy si concluderà con una celebrazione presso Mangia’s Torre del Barone Resort, che inaugura la stagione 2023 a 5 stelle.



I corsi attivati per questa edizione sono: cucina, sushi, pasticceria, bar, staff di sala, team di intrattenimento, receptionist, guest agent, bell boy, housekeeping, controller e general manager e una serie d’incontri: ‘Riscoprire le life skills per vivere in equilibrio’. Ogni corso a sua volta è strutturato in diversi moduli formativi in base alla specializzazione e prevede anche un tirocinio finale della durata di una settimana.

La nuova edizione dell’Academy si inserisce in un contesto di generale crescita aziendale, già ampiamente affermata sul territorio. Mangia’s prevede di allargare il proprio team ad un totale di 1300 risorse entro il 2023, con una percentuale del 70% di occupati a livello locale.