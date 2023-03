Relais & Chateaux: ecco gli otto nuovi associati

Relais & Chateaux ha accolto nel 2023 otto nuovi associati fra Europa (Francia, Spagna e Belgio), Stati Uniti (Arizona e Oregon) e Giappone.

Ogni hotel mira a far scoprire ai propri clienti il patrimonio culinario, culturale e naturale della propria regione nell’intento di valorizzarlo, tramandarlo e preservarlo.

Ristrutturato nel 2022, il Noborioji Hotel Nara è situato in posizione ideale nel cuore del quartiere storico di Nara, a pochi minuti a piedi dai monumenti tradizionali dell'antica capitale imperiale del Giappone. Alle sue spalle si staglia la sagoma del Kōfukuji, uno dei templi più antichi del Giappone e punto di riferimento di questa città Patrimonio dell'Umanità. Gli amanti della musica potranno godersi le serate con un concerto di musica classica dal vivo presso il ristorante Le Bois, dove viene offerta una raffinata cucina francese innovativa che utilizza ingredienti locali di Nara.



La seconda new entry riguarda il Mii amo, nel cuore del canyon di roccia rossa di Boynton, in Arizona, a due ore dal Grand Canyon. Non lontano dalla cittadina di Sedona, quest’oasi di pace è una delle migliori destinazioni termali e di benessere al mondo.



Il Gran Hotel Mas d'en Bruno (nella foto) si trova nella regione del Priorat, l’area vinicola d’eccellenza ancora poco conosciuta della Catalogna. Con una cantina di altissimo livello, tre ristoranti, una spa e un'enorme piscina dalla quale si può ammirare il vigneto, la dimora è l’ideale per vivere un'esperienza unica, fuori dai sentieri battuti dell'enoturismo.



La campagna cantabrica fa poi da cornice al Palacio La Helguera, un palazzo del XVII secolo trasformato in un hotel che accoglie solo ospiti adulti. Il proprietario, che è anche un interior designer appassionato di storia, ha donato a questa dimora un'anima unica.



E ancora, situato all’estremità occidentale dell'Europa, in riva all'oceano, il Pepe Vieira Restaurante & Hotel promette un'esperienza culinaria spettacolare. Durante una cena interattiva gli ospiti potranno visitare le cucine del ristorante, premiato con due stelle e una stella verde nella Guida Michelin 2023. È possibile prolungare l'avventura al Pepe Vieira Restaurante & Hotel pernottando in uno dei galpon nascosti dalla vegetazione.



Il nono piano del museo d'Arte Contemporanea di Anversa ospita capolavori molto particolari: è qui infatti che lo chef autodidatta Viki Geunes ha aperto il ristorante Zilte, 3 stelle Michelin 2022. Un’esperienza unica e ricca di scoperte ed emozioni, con una vista mozzafiato sul porto. Il profumo del mare è onnipresente a Zilte, che in olandese significa “sale”.



Ai margini del parco naturale dei Vosgi, nella pittoresca campagna alsaziana, La Merise unisce raffinatezza e semplicità, tecnica e gusto. Il ristorante, premiato con 2 stelle dalla guida Michelin 2022, si rivolge agli amanti della buona tavola alla ricerca di una cucina sincera che permetta ai prodotti locali di esprimersi.



Infine, il Tributary Hotel è la porta d'ingresso della Willamette Valley, considerata dagli enologi esperti la nuova Napa Valley. Shaun Kajiwara e Katie Jackson, che sono anche proprietari di un vigneto, si sono ispirati al territorio per creare questo boutique hotel in un edificio industriale centenario. Le sue otto suite, intime e luminose, sono una tappa irrinunciabile per chi desidera scoprire questo nuovo eldorado del vino. La dimora ospita anche un ristorante raffinato, Ōkta.