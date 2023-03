Meininger fa il poker in Italia: aperta a Venezia la quarta struttura

Apre oggi a Venezia Mestre il quarto indirizzo italiano del gruppo alberghiero tedesco Meininger Hotels. Con la new entry, la cui notizia è stata data in anteprima da TTG Italia, il gruppo arriva a quota 1.000 posti letto in Italia in strutture a carattere misto, in grado di intercettare fasce trasversali di clientela.

I servizi

Il Meininger Venezia Mestre, ad esempio, dispone di 434 posti letto suddivisi in 112 camere, spaziando dalle doppie alle multiple con un massimo di sei letti e ideali per famiglie, gite scolastiche, e gruppi di amici. A disposizione degli ospiti anche una cucina, culle per bambini gratuite, ampie aree comuni, area giochi con tavolo da biliardo, hall, servizio bar, armadietti, lavatrice e asciugatrice.



L'edificio di sette piani, che in precedenza ospitava un ostello, è stato parzialmente ristrutturato e l'interno è stato completamente ridisegnato. L’hotel si trova in una posizione strategica per raggiungere il centro di Venezia, dal momento che le fermate dei treni e degli autobus sono a soli cinque minuti a piedi. Camminando una ventina di minuti si raggiunge anche la piazza del mercato di Mestre e Piazza Ferretto, con la sua architettura medievale.



Nel 2023, Meininger Hotels continuerà a crescere e in estate aprirà a Colonia, Germania, la sua 35esima struttura. Prevista, inoltre, un'apertura a Cracovia, che segnerà l'ingresso nel mercato polacco.



Foto ©MEININGER Hotels.jpg