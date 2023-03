Capri e la Sicilia. Sono due le ‘nuove destinazioni’ scoperte da Forbes Travel Guide nella sua edizione 2023 degli Star Awards, la bibbia per chi cerca gli hotel di lusso.

Sono sicuramente due destinazioni mature (Capri fin dall’epoca degli antichi romani, in realtà) ma è impressionante notare come la guida delle guide degli hotel di lusso quest’anno le abbia incoronate, premiando una lunga teoria di alberghi di alto e altissimo livello a accendendo i riflettori sulle due isole.



L'isola degli imperatori

A Capri arriva il primo Five Star: si tratta del J. K. Place Capri, la casa al mare del geniale brand lanciato qualche anno fa da Ori Kafri, che rappresenta l’icona del lusso contemporaneo che non tradisce la tradizione.



Ma si guadagnano il titolo di Recommended altre 4 strutture: il Capri Palace Jumeirah, il Capri Tiberio Palace, l’Hotel Caesar Augustus e lo storico e famosissimo Grand Hotel Quisisana. Una serie di riconoscimenti che incoronano l’hotellerie tradizionale dell’isola.



L'isola maggiore

In Sicilia Forbes non attribuisce 5 stelle, ma sono ben 5 le strutture che si guadagnano un posto fra i 4 stelle. Si tratta del Grand Hotel Timeo e di Villa Sant’Andrea, le due creature di Belmond a Taormina, il Verdura Resort e il Villa Igiea, le strutture di Rocco Forte a Sciacca e Palermo e naturalmente il San Domenico Palace di Taormina, entrato nell’orbita Four Seasons e utilizzato come location per la seconda stagione di The White Lotus della HBO, una delle leve che ha fatto esplodere la popolarità della Sicilia quest’anno sul mercato Usa.



In risposta a una domanda in violentissima crescita, il ricettivo dell’isola sta crescendo a sua volta in qualità, come dimostra la nuova classifica Forbes.



Le altre stelle

Altre stelle sono piovute sull’Italia: il lago di Como vede il suo primo Five Star con il Mandarin Oriental Lago di Como, decollato quest’anno a cui si accompagnano i 4 stelle già presenti, il Grand Hotel Tremezzo e il Villa d’Este.



In Toscana si guadagna 4 stelle l’Hotel Principe Forte dei Marmi, e 4 stelle vanno anche al St. Regis Venice e al Lefay Resort e Spa sul lago di Garda.