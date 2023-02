Ritz-Carlton arriva in Italia nell’ex hotel Grande Bretagne di Bellagio sul lago di Como

Arriva in Italia anche il brand Ritz-Carlton e sceglie il lago di Como per il suo debutto in Italia. Grazie a un accordo tra Marriott International e Grimit, sotto le bandiere Ritz-Carlton troverà posto l’ex Hotel Grande Bretagne di Bellagio, che sarà oggetto di una significativa riconversione.

La struttura offrirà 59 camere e 46 suite, tra cui due suite Ritz-Carlton, con splendide viste sul lago e arredi lussuosi. Si prevede che il resort offrirà una Spa completa di piscina coperta, ristoranti informali e raffinati, e spazi innovativi per riunioni ed eventi.



Ampi parchi e giardini rifletteranno il paesaggio tipico e dovrebbero includere un giardino da meditazione, un sentiero storico, una grande piscina all'aperto e un molo privato per consentire agli ospiti un facile accesso ad altre rinomate località sul lago. L'apertura è prevista per il 2026.



“Siamo entusiasti di annunciare questa firma con Grimit S.r.l. e partecipare al restauro di una delle mete più acclamate dai viaggiatori di lusso - ha affermato Candice D’Cruz, vice president Luxury Brands, Europe, Middle East and Africa di Marriott -. Il Lago di Como è uno dei fiori all’occhiello della regione Lombardia e non c’è luogo migliore per il debutto di The Ritz-Carlton in Italia. Questo progetto dimostra il nostro impegno per far crescere il brand nelle destinazioni più amate dai nostri ospiti, oltre a rafforzare il nostro portfolio di brand di lusso Marriott International in Italia”



Lo storico Hotel Grande Bretagne è stato uno dei primi e più illustri hotel di lusso del Lago di Como, quando è stato aperto nel 1850. In disuso dalla fine del secolo scorso, è stato acquisito dalla famiglia Galbusera che con un ampio progetto di restauro ha voluto riportare agli antichi fasti la prestigiosa reputazione dell’albergo.



Con una superficie di 16.500 metri quadrati, la riqualificazione sarà il più importante progetto di sviluppo nel settore hospitality degli ultimi anni nell'area del lago di Como e comporterà un restauro conservativo completo e una rivisitazione della proprietà nel massimo rispetto per il significato storico dell'edificio.



Il nuovo Ritz-Carlton sarà strategicamente situato a cinque minuti a piedi dalle principali attrazioni turistiche di Bellagio come Punta Spartivento, Villa Melzi e i giardini del Parco Villa Serbelloni.