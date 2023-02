Gas: atteso un ulteriore calo delle bollette

Sul mercato di Amsterdam il prezzo del gas torna sotto i 50 euro, segnando un calo che fa ben sperare per le bollette di febbraio.

Rispetto a inizio anno, come riporta ilsole24ore.com, il prezzo della materia prima che negli ultimi mesi ha tenuto più con il fiato sospeso il mondo del turismo ha segnato un calo del 38%, il che dovrebbe consentire alle imprese del comparto di tirare un sospiro di sollievo.



Ora l'attesa è per i prezzi dell'Arera, che li comunicherà giovedì prossimo: la stima è di un possibile -17% rispetto al mese precedente.



In sostanza, la corsa delle bollette dovrebbe essere terminata, grazie anche agli stoccaggi e alle temperature invernali non eccessivamente rigide che hanno consentito di consumare meno rispetto ad altre annate. I cali dovrebbero riguardare anche le bollette della luce.