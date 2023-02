La Siae, accogliendo le richieste di Federalberghi, ha prorogato al 15 marzo 2023 il termine per il rinnovo degli abbonamenti annuali per la musica d’ambiente, in scadenza il 28 febbraio.

Per ottenere le agevolazioni previste dall’accordo è, comunque, necessario rispettare i termini per il pagamento fissati dalla Società italiana degli autori ed editori.



"Siae – precisa un avviso dell'ente – proroga i termini per il rinnovo fino al...