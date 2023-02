NH supera la crisi: il fatturato torna ai livelli pre-Covid

NH Hotel Group si è lasciata alle spalle la crisi dovuta al Covid. Il gruppo alberghiero ha chiuso il 2022 con un fatturato totale di 1.759 milioni di euro rispetto agli 834 del 2021; un dato che supera di 2,4 punti percentuali quello ottenuto nel 2019, quando il bilancio era stato di 1.718 milioni di euro.

Distribuito per trimestri, l’utile d’esercizio ha raggiunto 234 milioni nel primo, 509 nel secondo, 516 nel terzo e 501 milioni nel quarto. Grazie alla sua strategia di pricing e al controllo dei costi, spiega Preferente, la catena ha raggiunto un ebitda di 519 milioni di euro, cifra che rappresenta il 94% del dato 2019, principalmente a causa dell’impatto negativo avuto nel primo trimestre.



Valori in aumento

Al netto di questo impatto l’ebitda del gruppo è cresciuto dell’11,5% rispetto al 2019. La tariffa media delle camere è salita a 122 euro, il 18,7% in più rispetto a quella registrata nel 2019, mentre invece il tasso di occupazione da aprile a dicembre è stato del 68%, sei punti in meno rispetto allo stesso periodo dell'ultimo anno senza Covid.



La forte ripresa dei ricavi e dell’ebitda ha permesso a NH di raggiungere un utile netto ricorrente di 76 milioni di euro nel 2022, primo risultato annuo positivo dallo scoppio della pandemia. Al netto dell’effetto Omicron del primo trimestre, tra aprile e dicembre 2022 l’utile netto ricorrente è stato di 156 milioni di euro, il 29% in più rispetto ai dati pre-crisi.



L'indebitamento finanziario netto di NH si è ridotto da 568 milioni di euro alla fine dell'esercizio 2021 a 308 milioni di euro al 31 dicembre e, per il futuro, secondo il gruppo eventuali rallentamenti della domanda leisure potranno essere compensati dalla ripresa dei grandi congressi e dei viaggi internazionali long haul, ma anche dalla riattivazione delle trasferte lavorative da parte delle grandi aziende.