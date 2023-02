Gruppo UNA porta il fitness in camera con Virgin Active Italia

Il fitness targato Virgin Active Italia entra nelle strutture del Gruppo UNA. Il gruppo alberghiero ha stretto una partnership con il marchio parte della catena internazionale di centri fitness del gruppo Virgin, che coinvolge tutti gli hotel delle collezioni UNA Esperienze, UNAHOTELS e UNAWAY.

Da questo mese i viaggiatori che soggiornano nelle strutture della Penisola potranno allenarsi comodamente nelle loro camere grazie a un programma di fitness messo a punto dalla catena di palestre.



Gli ospiti delle strutture avranno l’opportunità di usufruire del programma di allenamento Virgin Active Revolution che permette, collegandosi comodamente da un qualsiasi device, di accedere a oltre 2.500 classi suddivise in 10 categorie di allenamento tra cui Barre, Cycle, Yoga, Dance, Pilates, Punch, Recovery, Running, Strength; e a 80 nuove classi alla settimana, di cui 50 appuntamenti in diretta. Il servizio, della durata di 3 mesi, è comprensivo anche di un accesso al mese in qualsiasi club Virgin Active presente sul territorio nazionale.



“Questa nuova collaborazione con Virgin Active è per noi motivo di soddisfazione, poiché va a rinforzare il supporto della più grande catena alberghiera italiana a tutto il mondo dello sport e rispecchia in pieno il Dna di Gruppo UNA, che vede sacrificio, impegno e dedizione come capisaldi - spiega in una nota Fabrizio Gaggio, direttore generale di Gruppo UNA -. Abbiamo inaugurato nel corso degli anni partnership importanti nel mondo dello sport ed è nostra intenzione proseguire anche nel corso del 2023 esplorando nuovi orizzonti, come quello intrapreso attraverso la collaborazione con i fitness club Virgin Active Italia”.