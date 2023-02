JW Marriott Masai Mara Lodge, aperte le vendite per il primo safari lodge

Marriott International apre le prenotazioni del JW Marriott Masai Mara Lodge, nuova struttura che sarà inaugurata il prossimo primo aprile e con cui il gruppo alberghiero fa il suo ingresso nel segmento dei safari lodge di lusso.

Parte del portfolio di Marriott Bonvoy, marchio upper scale dedicato alle esperienze esclusive, JW Marriott Masai Mara Lodge si trova all’interno della Masai Mara National Reserve, nel Kenya sud-occidentale. Sarà dotato di 20 tende private, tra cui una suite per la luna di miele con piscina privata e due suite a baldacchino comunicanti, ognuna con una terrazza privata e una jacuzzi con vista sul fiume e sulle pianure Mara.



Inoltre, il lodge presenterà un ristorante, un lounge and bar, un giardino JW, una piscina, una spa e una terrazza outdoor con un’area per i falò. A.D.A.