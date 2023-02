Musica d’ambiente in hotel e diritti d’autore: la circolare di Federalberghi

A seguito della liberalizzazione nel campo dell’intermediazione dei diritti d’autore, e della perdita del monopolio della rappresentanza degli autori in capo a Siae, Lea-Soundreef sta invitando le imprese ricettive a versare i compensi per i loro mandanti per la diffusione di musica d’ambiente, determinati sulla base di un tariffario non negoziato e costruito su criteri non trasparenti, in contrasto con quanto previsto dalla legge sul diritto d’autore. È quanto afferma Federalberghi in una circolare, aggiungendo che, nel corso del 2022, Lea-Soundreef aveva proposto alla Federazione di stipulare una convenzione con un tariffario ridotto per le imprese associate, e, in risposta, era stato chiesto di conoscere i criteri utilizzati per calcolare l’importo delle tariffe richieste. Per il prosieguo del confronto, inoltre, è stata ribadita anche la richiesta di attestare il proprio livello di rappresentatività.

“In mancanza di risposta – prosegue la circolare -, Federalberghi, Fipe e Confcommercio hanno scritto al ministro della Cultura e al presidente dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni... (continua a leggere su HotelMag)