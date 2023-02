Booking Designer implementa il gestionale All in One per gli alberghi

Booking Designer prosegue nello sviluppo del gestionale per strutture ricettive e tour operator. La startup salentina, vincitrice del Future of Hospitality, mira a sbarcare anche sui mercati internazionali e ha recentemente illustrato il progetto All in One in cloud.

Booking Designer è nato all’interno della sezione IT di un gruppo alberghiero in Salento, dall’intraprendenza di giovani informatici, albergatori di terza generazione con esperienza nell’hotellerie e nell’intermediazione turistica. Il software punta a mettere ordine alla complessità del settore e, grazie a strumenti unici come l’algoritmo per le gestioni tariffarie complesse e la booking automation, a far sì che le strutture possano lavorare più serenamente, dedicandosi all’accoglienza dell’ospite e demandando alla tecnologia operazioni meccaniche e ripetitive.



Il software permette di gestire tutte le fasi della prenotazione, dall’evasione delle richieste di preventivo in 8 secondi con tre click al check in, dalla fatturazione elettronica al controllo dei punti bar, spiaggia, spa e ristorante della struttura, con interfacce semplici, che non necessitano di manuali per il loro utilizzo.



Particolare attenzione viene posta anche all’assistenza telefonica, gestite non da call center bensì da specialisti con pregresse esperienze nel settore, per garantire professionalità e mantenere sempre vivo il contatto umano.