Usa, operazione record nell’hotellerie: a Miami venduto un resort per 835 milioni di dollari

Vedita da capogiro nell’hotellerie Usa. Il Westin Diplomat Beach Resort è stato ceduto da Brookfield Asset Management per 835 milioni di dollari, circa 778 milioni di euro.

Secondo quanto scritto dal Miami Herald e riportato da Hosteltur.com, un’operazione di questa portata non si verificava nel mercato americano dal 2019, quando il Boca Raton Resort & Club, situato sempre nel sud-est della Florida, fu venduto per 875 milioni di dollari.



Il Westin Diplomat Resort & Spa si affaccia sull’Oceano con i suoi 39 piani. Situato a 36 chilometri a nord di Miami, dispone di 1000 camere.



Già sotto la gestione di Hilton Hotels and Resorts, continuerà a rimanere sotto le insegne del gruppo anche dopo la vendita.