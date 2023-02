Transizione ecologica, tecnologia per l’entertainment, bioarchitettura, ma anche tassa di soggiorno, formazione professionale e marketing. Temi, questioni e aggiornamenti sulla vita che anima l’hotellerie italiana in questo periodo di ripartenza, analizzati sulle pagine del nuovo numero di 'Turismo d’Italia', in distribuzione e sfogliabile online, dalla viva voce dei protagonisti del settore.

Una su tutte quella di Ivana Jelinic, che in un’intervista esclusiva racconta le strategie nel suo ruolo di ceo Enit: “Ho ben chiara tutta la trafila”, afferma, sottolineando la propria conoscenza e la propria esperienza nel settore delle agenzie di viaggi e poi dell’associazionismo, con la presidenza Fiavet. Un percorso che ora sfocia nella promozione dell’Italia all’estero, tema tra i più sentiti tra gli operatori del ricettivo, costantemente al lavoro sul rinnovamento, sotto ogni profilo, delle strutture alberghiere per accrescerne l’attrattività, che sempre più fa rima con ‘sostenibilità’.



Ma il concetto di ‘green’ diventa più concreto se applicato in maniera responsabile e consapevole da ogni singolo componente dello staff: “Il percorso verso la sostenibilità - dice Paolo Manca, presidente di Federalberghi Sardegna - non passa soltanto dall’installazione di condizionatori inverter, o dai sistemi di irrigazione a goccia per razionalizzare il consumo dell'acqua. Bisogna puntare anche sulla sensibilizzazione del personale e sulle buone pratiche”.



la rivista ufficiale di Federalberghi pubblicata da IEG, che, insieme al magazine online Hotelmag, consentono di essere sempre aggiornati sulle tematiche del comparto alberghiero.