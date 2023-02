Excellence by Vendôm, appuntamento con il recruiting nel lusso

In collaborazione con Glion Institute of Higher Education, la business school specializzata in ospitalità e lusso, The Vendôm Company ha presentato la seconda edizione di ‘Excellence by Vendôm’, dedicata al recruitment nel settore del lusso. La fiera, svoltasi in modalità virtuale e fisica all'Hôtel le Marois di Parigi, ha consentito di immergersi nel mondo del lusso.

Durante l’appuntamento sono state organizzate conferenze, workshop e interviste per permettere ai futuri talenti del settore di incontrare i player dell’industria del lusso.

La fiera è stata un'occasione per recruiter come AccessAir, Accor, Audemars Piguet, Bucherer, Bulgari Hotel London, Cheval Blanc, Chopard, Clarins, Dior, Ferragamo, Four Seasons, Hublot, La Prairie, Louis Vuitton, Mandarin Oriental, Marriott International, Montblanc, Monte-Carlo, Tiffany & Co. per presentare il proprio ambiente professionale e incontrare un pool di talenti qualificati. I candidati hanno dal canto loro ottenuto visibilità presso importanti brand del lusso.



Le conferenze hanno affrontato i temi dell'innovazione, della cultura aziendale e della customer experience.

I quattro panel organizzati hanno esplorato tre sfide chiave - capitale umano, sostenibilità e trasmissione delle competenze - prima di concludere con un approfondimento sulla vera essenza del lusso e sulle prospettive future del settore.