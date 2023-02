Hyatt allunga sull'Arabia Saudita con tre nuove strutture

Hyatt Hotels Corporation ha annunciato la stipula di accordi di gestione con Rua Al Madinah Holding Company per gestire tre nuovi hotel a marchio Hyatt, Grand Hyatt Madinah, Hyatt Regency Madinah e Hyatt Place Madinah. All'apertura, queste proprietà parteciperanno al programma fedeltà World of Hyatt e aggiungeranno un totale di 1.729 camere al portafoglio di Hyatt in Arabia Saudita, espandendo in modo significativo la presenza del marchio Hyatt nel Paese.

Le tre strutture faranno parte del progetto Rua Al Madinah e saranno i primi hotel a marchio Hyatt a Madinah, città che punta ad attrarre 30 milioni di turisti entro il 2030. Come riporta TravelDailyNews, il progetto Rua Al Madinah è una delle iniziative più importanti messe in campo dal Fondo per gli investimenti pubblici per realizzare la Vision 2030 del Regno dell'Arabia Saudita. Il progetto mirerà ad arricchire l'esperienza del visitatore attraverso lo sviluppo di sistemi integrati per hotel, attività commerciali e centri urbani che mettono in risalto le caratteristiche religiose e culturali di Al Madinah Al Munawwarah.



"Il Regno dell'Arabia Saudita continua a svolgere un ruolo fondamentale nella strategia di crescita di Hyatt in Medio Oriente e siamo entusiasti di lavorare con Rua Al Madinah Holding Company sui piani per queste proprietà a Madinah - ha commentato Javier Águila, presidente del Gruppo Hyatt per Europa, Medio Oriente e Africa -. Siamo entusiasti della vision e della strategia turistica dell'Arabia Saudita lieti di vedere come il turismo continui a crescere anno dopo anno".