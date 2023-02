Scalapay-BeSafe Group, al via la partnership

Scalapay sigla una partnership con BeSafe Group, azienda insurtech specializzata nel settore dell’hospitality e del travel che dal 2017 progetta, sviluppa e distribuisce prodotti per operatori di strutture ricettive e i loro ospiti, con l’obiettivo di digitalizzare l’offerta dei servizi.

La formula di pagamento ‘buy now pay later’ si impone quindi anche come integrazione nei sistemi di pagamento delle strutture ricettive.

I servizi e i prodotti di BeSafe disponibili sul mercato su cui Scalapay supporterà l’operatore sono diversi, da BeSafe Rate, la tariffa prepagata con assicurazione di viaggio inclusa, personalizzata in base alle esigenze delle strutture ricettive, a BeSafe Pay, il gateway di pagamento disegnato per il mondo dell’ospitalità con funzionalità create appositamente per il settore ricettivo.



Alessandro Bartolucci (nella foto), ceo & co-founder di BeSafe Group, spiega: “La partnership con Scalapay segna un altro importante traguardo per lo sviluppo del nostro gateway BeSafe Pay. Da oggi, i nostri clienti potranno accedere al servizio di rateizzazione di Scalapay direttamente dalla nostra dashboard, senza rinunciare alle funzionalità che permettono di automatizzare i processi di pagamento e migliorare la gestione delle prenotazioni”.



Matteo Ciccalè, partnership director travel di Scalapay, aggiunge: "La collaborazione con BeSafe Group per noi è un ulteriore importante tassello per la crescita nel settore hospitality. BeSafe è una realtà in grande crescita nel mondo del travel che offre prodotti che vanno incontro alle esigenze di un mondo sempre più digitalizzato, offrendo una procedura di pagamento semplice e veloce, e noi siamo orgogliosi di essere loro partner”.