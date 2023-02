FRI-Tur e Fondo di Garanzia per le Pmi: il 10 febbraio il webinar del MiTur

Il Ministero del Turismo illustra alle aziende gli interventi del Pnrr a sostegno del settore. Il dicastero ha organizzato infatti un webinar, che si terrà venerdì 10 febbraio dalle 11.

Nel corso dell’evento formativo saranno illustrate 2 misure da 2 miliardi di euro: il FRI-Tur da 1 miliardo e 380 milioni e il Fondo di Garanzia per le Pmi da 358 milioni di euro.



Nel dettaglio, saranno illustrati termini e modalità per accedere ai finanziamenti del Fondo rotativo imprese; nonché le misure per il sostegno alla nascita e al consolidamento delle piccole e medie imprese del settore turistico attraverso la concessione di garanzie sui finanziamenti.



Il webinar è gestito dal Ministero del Turismo, con la partecipazione di Cdp e Abi, con la collaborazione di Invitalia e del Ministero delle Imprese e del Made in Italy.



Per partecipare è possibile collegarsi a questo link