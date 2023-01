Incentivi finanziari per le imprese turistiche: rimodulazione delle proposte progettuali

Il Ministero del Turismo ha pubblicato il decreto di approvazione di rimodulazione delle proposte progettuali Pnrr “Miglioramento delle infrastrutture di ricettività attraverso lo strumento del Tax credit”.

Il provvedimento, si legge su Hotelmag, dispone l’approvazione degli elenchi definitivi recanti le 1.061 imprese per le quali è stata autorizzata la rimodulazione, e precisamente: 1.018 per le quali la rimodulazione non ha determinato variazione dell’importo ammesso a beneficio e 43 imprese per le quali la rimodulazione ha determinato variazione dell’importo.



Stando all’avviso pubblico del 23 dicembre 2021, gli interventi devono iniziare entro sei mesi dalla data di pubblicazione sul sito del ministero del Turismo dell’elenco dei beneficiari. Il termine è stato prorogato di un mese, vale a dire sino al 27 gennaio 2023.



“Federalberghi – puntualizza una circolare agli associati – ha rappresentato al Ministero la difficoltà di procedere ai vari adempimenti in un così breve lasso di tempo. Pertanto suggerisce di procedere al più presto al caricamento in piattaforma della documentazione prescritta”.