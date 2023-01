Sun Siyam Resorts, Deepak Booneady è il nuovo ceo

Cambio di guardia ai vertici di Sun Siyam Resorts. Il gruppo maldiviano ha promosso Deepak Booneady da vicepresidente commerciale a amministratore delegato, a partire dal 1° gennaio 2023.

Nel suo nuovo ruolo di ceo, Booneady supervisionerà il funzionamento complessivo dell'azienda, lavorerà a stretto contatto con il direttore generale del Gruppo, con tutti i team di gestione dei resort, nonché con il consiglio di amministrazione della sede centrale per creare, comunicare e implementare la visione, la missione e la direzione generale del Gruppo.



Booneady ha oltre venticinque anni di esperienza nel settore dei viaggi di lusso e dell'ospitalità. È entrato a far parte di Sun Siyam Resorts come group director of business development nel 2019 ed è stato promosso a vice president sales nel 2021.



“Sono incredibilmente onorato e orgoglioso di far parte di un'organizzazione così dinamica e progressista che mi consente di condividere e implementare idee, visione e creatività innovative - ha commentato il nuovo ceo -. Oltre a far crescere l'attività, il mio obiettivo principale per il futuro è creare una cultura dell'innovazione per il team e l'azienda per essere all'avanguardia rispetto al mercato e creare esperienze uniche per i nostri ospiti".



“Deepak ha impressionato il consiglio di amministrazione con la sua visione, intelligenza e professionalità. Il suo impatto all’interno di Sun Siyam Resorts a oggi è stato netto e non abbiamo dubbi che continuerà nel suo slancio come nostro nuovo CEO", ha detto Ahmed Siyam Mohamed, presidente e fondatore di Sun Siyam Resorts.